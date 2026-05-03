いいアイデアを出そうと頭をひねるほど、ドツボにハマったことはないだろうか？実は、ひらめきは脳がゆるんだ状態の時に生まれる。バッハやベートーヴェン、哲学者のカントも実践していた、創造力を高める習慣を脳の専門医が教える。※本稿は、脳神経外科医の菅原道仁『ゆるまる脳 タイパ疲れの時代に効く「脳の新習慣」』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。ぼーっとしている時間が創造性を育んでいく脳内のアーティス