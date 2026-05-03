イランの首都テヘランで掲げられたホルムズ海峡を描いた横断幕＝2日/ Fatemeh Bahrami/Anadolu/Getty Images（CNN）イラン軍の高官は3日までに、トランプ米大統領がイラン政府からの新たな和平提案を拒否したことを受け、米国との紛争が再燃することも「あり得る」と表明した。イランの通信社が伝えた発言の中で、イラン軍司令部のアサディ報道官は、「米国がいかなる約束や合意も順守していないことは証拠から明らかだ」と指摘し