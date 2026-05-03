【ルイビル（米ケンタッキー州）＝帯津智昭】米国競馬の３歳三冠競走第１戦、第１５２回ケンタッキーダービー（ＧＩ・ダート約２０００メートル）が２日、ケンタッキー州ルイビルのチャーチルダウンズ競馬場で１８頭が出走して行われ、米国のゴールデンテンポ（牡）が優勝した。西村淳也騎乗のダノンバーボン（牡（おす））、坂井瑠星が手綱を取ったワンダーディーン（牡）は敗れ、日本馬初制覇はならなかった。