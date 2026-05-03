『スター・ウォーズ』シリーズの7年ぶりとなる新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、2026年5月22日に日米同時公開される。 アメリカにおいて、公開直後の5月25日は祝日のメモリアルデー。現時点で、4日間のオープニング興行収入は8,000万ドル規模と予想されている。米は8,000万ドル「以上」、米は8,000万ドル「前後」と報じた。 本作