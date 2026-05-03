“伝説的グループ”I.O.I（アイオーアイ）の再結成を成し遂げた一番の功労者が明らかになった。本日（5月3日）に放送されるSBSのバラエティ番組『ランニングマン』に、デビュー10周年を迎え、再結成を発表したガールズグループI.O.Iのチョンハとチョン・ソミがゲスト出演する。【注目】“伝説的グループ”I.O.I（アイオーアイ）とは?2016年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』を通じて誕生したI.O.Iは、活動終了から約9年ぶ