「カージナルス−ドジャース」（２日、セントルイス）ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、立ち上がりに２イニング連続のピンチを空振り三振で切り抜けた。しかし三回、ボール先行の展開から３点を失った。３回を投げ終えた時点で球数は７３球と苦しいピッチングだ。この日はスミスと今季２度目のバッテリーを組んだ。先頭を素早く追い込んで高めのフォーシームで中飛に打ち取った佐々木。続くヘレーラも９７