2026年5月5日のこどもの日は、「一粒万倍日」「大明日」「母倉日」「天恩日」の4つの吉日が重なる、パワフルな開運日です。さらに、この日は立夏にあたり、暦の上では夏の始まりを迎えるエネルギーの転換期。これまで停滞していたことにも新しい流れが生まれ、運気を好転させる絶好のチャンスです。この日の特徴と開運アクションをチェックして、幸運の波を確実に捉えてくださいね。5月5日はどんな日？5月5日は「こどもの日」であ