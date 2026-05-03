自由民主党は憲法記念日の5月3日、「憲法記念日にあたって」の声明を発表した。【画像】自民党、憲法記念日に声明（全文）「戦後わが国は、平和主義国家として歩みを進め、自由で民主的な社会を確立しました。今日の平和と繁栄はまさに、憲法の基本原理である「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義」を礎としながら、先人たちの不断の努力によって築き上げられたものです」とした上で、取り巻く環境や国民意識の変化に言及。