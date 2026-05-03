JR山口線を走るSLやまぐち号の今シーズンの運転が始まりました。JR新山口駅で行われた出発式、ホームには多くのSLファンが集まりました。ファン「かっこいい！。初めて乗るのでわくわくする。旗振ったりしたい」「景色がすごいって聞いたので楽しみ。（みんなで）『SL最高〜！』」乗客には毎年、さまざまなおもてなしが用意されていますが、ことしは20食限定で特別ノベルティ付きのSLやまぐち号弁当を車内で販売するということです