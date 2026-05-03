タレントなべやかん（55）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。2日に87歳の誕生日を迎えた父、なべおさみが87回のスクワットをする動画をアップした。87歳になったおさみは現在、東京・下北沢の豪邸を6億7500万円で売りに出して終活中。その自宅リビングで、前屈して両手を床につけるスクワットを年齢と同じ87回するショート動画をYouTube「なべおさみチャンネル」に投稿。おまけの3回を加えて「はい、90行きました」と笑顔