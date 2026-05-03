飛行機や電車といった“逃げ場のない密室空間”では、ほんの小さな迷惑行為が、大きなトラブルに発展することがあります。弁護士ドットコムニュースには、読者から移動中のさまざまな体験談が寄せられました。車内マナーの悪化、機内でのセクハラ被害、運営側の対応への不満──。ゴールデンウィークの大型移動シーズン、公共交通機関をめぐるリアルな声を紹介します。●毛布の下から太ももを…「飛行機にも女性専用シートを」特に