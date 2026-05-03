米クラシック3冠初戦「第152回ケンタッキーダービー」が日本時間3日朝、チャーチルダウンズ競馬場で行われた。「スポーツの中で最も偉大な2分間」とも称されるダート大国の祭典。日本調教馬の2頭は、今年も地元の厚い壁に跳ね返された。西村淳也（26）騎乗のダノンバーボン（牡3＝池添学、父マックスフィールド）は好位につけて4コーナーから直線途中まで先頭も最後は力尽きた。坂井瑠星（28）騎乗のワンダーディーン（牡3＝高