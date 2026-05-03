開催：2026.5.3 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 6 - 14 [ガーディアンズ] MLBの試合が3日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとガーディアンズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペス、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。 1回裏、2番 シェイ・ランゲリアー