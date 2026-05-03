開催：2026.5.3 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 3 - 6 [アストロズ] MLBの試合が3日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとアストロズが対戦した。 Rソックスの先発投手はコネリー・アーリー、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。 1回表、4番 クリスチャン・ウォーカー 7球目を打ってレフトへのタイムリー