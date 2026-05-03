開催：2026.5.3 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 17 - 7 [レッズ] MLBの試合が3日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレッズが対戦した。 パイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキ、対するレッズの先発投手はレット・ラウダーで試合は開始した。 1回表、5番 ネート・ロー 2球目を打ってタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 PIT 0