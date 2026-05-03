ぐらつきながらも前へ出る元王者の顔面へ“空手仕込み”の右ストレート、さらに右カーフが幾度も突き刺さって足がボロボロに。下半身から崩れ落ちる2度目のダウンと同時にタオル投入の衝撃KO。識者も「あぁ…足が」と悲痛。ファンからも「足のHPが」「ナイスタオル」など様々な反響が相次いだ。【映像】右カーフで“足破壊” 不自然に崩れ落ちる衝撃KO5月2日に後楽園ホールで開催された「Krush.189」で、林健太（K-1 GYM SAGAM