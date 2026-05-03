「“好き”って言ってくれるけど、本気かどうか確信が持てない…」恋をしていると、そんな風に不安に心がざわつく瞬間ってあるはず。でも、彼の本気度を知りたいなら、“言葉”よりも“行動”に注目するのが正解です。そこで今回は、男性が“本命女性だけ”に見せる行動を紹介します。未来の話を“当たり前”のようにする「来月どこ行く？」「来年も一緒に行けたらいいね」など、未来を前提にした話が男性の口から“当たり前”のよ