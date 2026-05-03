感じはいいし、会話も成立しているのに関係が進まない。そんな“いい子止まり”の女性には共通するクセがあります。要は関係を広げる行動が少ないのです。会話を“無難にまとめて”終わらせてしまう「そうなんですね」「楽しそうですね」で会話を締めていませんか？これではやり取りが広がりません。恋愛関係が深まっていく女性は、「それ気になります」「どういうところが面白いですか？」と一歩だけ踏み込みます。無難で終わらせ