ABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットでプリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア!」が毎週日曜 朝8時30分から放送中。5月3日放送第14話「ポチタン、はじめてのおでかけ!」のあらすじが公開された。○5月3日放送第14話「ポチタン、はじめてのおでかけ!」登校中のあんなとみくるは、生徒会長の金田れいに「学校に持ってきていいカバンは学校指定のものだけ」と、ポーチ姿のポチタンの持ち込みを注意される。れいは、まこと