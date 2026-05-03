北村匠海が主演を務め、宮沢りえ、永瀬正敏が共演する映画『しびれ』より、ポスタービジュアル、特報、新場面写真が解禁された。また追加キャストとして、奥野瑛太、赤堀雅秋の出演が発表された。【動画】セリフ一切なし『しびれ』特報本作は、内山拓也監督が故郷である新潟を舞台に、自分の居場所を探す孤独な少年が、息をのむような大きな愛を知るまでの20年間を描いた、オリジナル脚本による自伝的作品。昨年11月に開催さ