世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。試合中、父・真吾トレーナーの的確な指示が話題になっている。お互い様子を見ていた序盤。リング下から「気ぃ抜くな」と息子を鼓舞する声が飛んだ。中谷が左のカウンターを狙っており、尚弥陣営はスキを見せたら飛