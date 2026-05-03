▽オランダ１部リーグ第３２節アヤックス２―２ＰＳＶオランダ１部アヤックスの日本代表ＤＦ板倉滉が、２戦ぶりに先発し、負傷から復帰後最長の８３分間プレーした。アンカーで先発し、守備時にはセンターバックの間に入ってプレーする役割も託される。１―１で迎えた後半３２分には板倉がマークについていた相手に右からのクロスを倒れ込みながら押し込まれて勝ち越し点を献上したが、チームは試合終了間際に同点に追いつい