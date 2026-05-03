レスリングで２０１６年リオ五輪女子４８キロ級金メダリストの登坂絵莉さんが、近影を公開した。３日までに自身のインスタグラムを更新。「撮ってくれる人がいないので自撮りです」と書き始め、出身地・富山県の人気スポットとなっている富岩運河環水公園のスターバックスを背景に、体育座りをする姿を載せた登坂さん。「大人気！我が故郷！富山！！！またね」とつづった。フォロワーからは「演出最高」「この距離感で自撮