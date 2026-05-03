◆米大リーグカージナルス―ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２日（日本時間３日）、敵地・カージナルス戦で先発し、初回を無得点に抑えた。６度目の登板で、今季初ＱＳ（クオリティースタート＝６回以上自責３以内）を狙う一戦。２死から３番バールソンに四球、４番ウォーカーに中前打を許し、一、二塁のピンチを招いたが、ゴーマンを空振り三振に斬っ