マイケル・ジャクソンさんの伝記映画「Michael／マイケル」の続編が、早ければ「今年か来年」にも撮影に入る可能性が高いことが明らかになった。ライオンズゲート映画部門トップのアダム・フォーゲルソン氏がポッドキャスト番組で認めた。 【写真】デビュー当時とは別人肌の白さが増す一方だった生前のマイケルさん 「Michael／マイケル」はアントワーン・フークア氏が監督を務め、ジャクソ