結成60周年を迎えたザ・ワイルドワンズが4月30日、グループの公式インスタグラムを更新。ファンを喜ばせる写真を投稿した。 【写真】まだあどけなさを残すデビュー当時→どうなった？60年後の今 グループサウンズのさきがけで、1966年にデビュー曲「想い出の渚」がヒット。71年に解散も10年後の81年に再結成した。リーダーの加瀬邦彦さんが2015年に亡くなった後、翌年に加瀬さんの次男