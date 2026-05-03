ドナルド・トランプ米大統領が、ビジネス・リアリティ番組「アプレンティス」への息子ドナルド・トランプ・ジュニア氏の起用は「おそらく良い」選択だとコメントした。 【写真】司会者の候補に挙がっているドナルド・トランプ・ジュニア氏 2004から2015年にかけて放送された186回で司会を務めていたトランプ氏は、アマゾンがプライム・ビデオでの同番組リブートを検討しているという報道について、前向きな姿勢を見せ