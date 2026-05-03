俳優の北村匠海が主演する映画『しびれ』（9月25日公開）の新たなポスタービジュアルと特報映像、新たな場面写真が解禁された。【動画】映画『しびれ』特報映像『佐々木、イン、マイマイン』（2020年）で新藤兼人賞をはじめ数々の新人賞を席巻し、『若き見知らぬ者たち』（2024年）でも注目を集めた内山拓也監督の最新作。監督の故郷・新潟を舞台に、自分の居場所を探す孤独な少年が、息をのむような大きな愛を知るまでの20年