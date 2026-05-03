「広島０−４中日」（２日、マツダスタジアム）思わぬ“ミス”から試合の均衡が崩れた。０−０の七回１死。田中が中堅に打ち上げた飛球の落下点に、広島ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が入る。難なく捕球できるかと思われたが、西日が目に入り、膝を折って腰を落とした。その間に、白球が芝生の上ではずむ。二塁打となった痛いプレーを「太陽が（目に）入って、見えなくなって終わってしまった。途中までは見えて、落下