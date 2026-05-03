俳優の音無美紀子（76）が1日、自身のインスタグラムを更新。「朗読劇家族の風景、舞台裏」と称し、夫・村井國夫（81）や娘の村井麻友美（43）、息子の村井健太郎（40）らとの楽屋でのオフショットを披露した。【写真】「美紀子さん可愛い」“サザエさん頭”でリラックスする楽屋の様子を披露した音無美紀子音無は、4月29日に國夫が監修を務め、麻友美、健太郎も共演した朗読劇『家族の風景』に出演。投稿では、「園田容子ち