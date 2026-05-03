新年度がはじまり、ほっとひと息つく暇もなく、ゴールデンウィークの連休まで駆け抜けてきた人も多いのではないでしょうか。日本地方新聞協会特派写真記者・工藤直道さんの人気連載「鉄道の『廃線』を巡る」では、廃線となった鉄道の“今”やその歴史を辿ってきました。その中から人気記事トップ3をご紹介します。読みながら思いを馳せ、ひと休みも兼ねて鉄道の軌跡を巡る旅をしてみてはいかがでしょうか。軍用線から通勤線化を検