aespa（エスパ）のKARINA（カリナ、26）が、超タイトな衣装を着用した写真を投稿した。先月27日、自身のSNSに「元気にやっていこう」との文とともに、体に密着したボディースーツ姿のショットを数枚公開した。aespaの2枚目正規アルバム「LEMONADE」ティザー映像で着用した衣装を撮ったもので、ボディーラインがはっきりと露出するタイトなスーツ。公開当時、スポーツ朝鮮など各メディアは「公開直後からAIビジュアル、マネキンのよ