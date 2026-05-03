葬儀や法事に「派遣される僧侶」がいることをご存じだろうか。住職・松谷真純さんは「檀家離れで収入が減った住職が行き着く仕事だ。お布施の半分以上が手数料として派遣元に消える事実を、ほとんどの人が知らない」という。派遣僧侶となった自身の経験を明かす――。※本稿は、松谷真純『葬式坊主なむなむ日記――檀家壊滅！還暦すぎて派遣で葬儀に出かけます』（三五館シンシャ）を再編集したものです。写真＝iStock.com／SAND