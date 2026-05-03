株式投資で利益を得るための方法は古くから多くの人が研究してきた。経済評論家の頼藤太希さんは「大きく3つの流派があるが、いずれも完璧な方法とはいえない。しかし、お金を増やすことが主な目的なら、選ぶべき投資手法は一択といえる」という――。写真＝iStock.com／sankai※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／sankai■完璧な投資法は存在しない投資とは、将来増える資産にお金を投ずることです。ただ投資と一言でいって