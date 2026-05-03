ガールズグループSISTAR出身の歌手ソユが、20kg減量したと明かした後、大胆な姿を披露した。去る5月1日、ソユは自身のSNSに新曲のミュージックビデオ撮影の様子を収めた写真を複数枚投稿した。【写真】どこまで見せるの？ソユ、深V字ルック公開された写真のなかのソユは、オールブラック衣装で大胆な姿を披露し、カリスマ性を放った。彼女は、シースルーのトップスとレザーのショートパンツ、ロングブーツを合わせ、強烈なファッシ