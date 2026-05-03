◆米大リーグカージナルス―ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した敵地・カージナルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目は中飛に倒れて１１打席連続安打なしとなった。カージナルスの先発はマイケル・マグリビ投手（２５）。昨季８勝を挙げて飛躍した