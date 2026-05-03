今日3日(日・祝)は、活発な雨雲や雷雲が九州から東海、北陸にかけて次第に広がります。落雷や急に強まる雨に注意が必要で、道路が冠水するような激しい雨が降る所もありそうです。風も強まります。低気圧が東進雨エリアが次第に拡大今日3日(日・祝)は、低気圧が日本海を東よりに進みます。この低気圧に向かうように、南から暖かく湿った空気が流れ込み、雨雲や雷雲が発達するでしょう。九州や中国、四国は午前中から雨の所が多く