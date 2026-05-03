◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）日本から参戦した西村淳也騎手＝栗東・フリー＝騎乗のダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）、坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝騎乗のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は敗れた。ダノンバーボンは好スタートから３番手を追走。直線では