「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）首位の阪神が１６安打で大勝。佐藤輝明が初回に先制適時二塁打、八回は８号ソロを放ち４安打２打点の活躍。七回には郄寺望夢、代打・中野拓夢、代打・小野寺暖が適時打を放ち試合を決めた。先発の大竹耕太郎は緩急を生かし７回４安打１失点で２勝目。九回を締めたラファエル・ドリス投手が通算１００セーブを達成した。以下は藤川監督の主な一問一答。◇◇−ポイントと