ベースメイク選びに迷っている方や、カウンターで相談してみたいけれど少し緊張してしまう方にうれしいニュースです。M·A·Cは2026年5月8日（金）・9日（土）の2日間、全国のM·A·Cカウンター*にて「FACE FES（フェイスフェス）」を開催。プロのアーティストが一人ひとりに合わせて、今っぽく洗練された#洒落感ベルベット肌を提案してくれる注目イベントです。気軽に参加できるこ