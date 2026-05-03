お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良（61）が、1日放送のNHK『あさイチ』（月〜金前8：15）にゲスト出演。自身が行っている身体づくりについて明かした。【動画】見事！身体能力を発揮し“躰道パフォーマンス”を披露する内村光良長年さまざまなバラエティ番組に出演し、MCなども務める一方で、“お笑い”にも実直に取り組んでいる内村。NHKでは長らく『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』でコントを続けており、5月9