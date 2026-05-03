香川土産の「犬用うどん」を初めて食べた愛犬が、最初は戸惑いながらも器用にちゅるちゅるとすすって完食――。日本スピッツのスノちゃん（9歳）がうどんに挑戦する姿を、飼い主のいのさん（@inoao）がXに投稿したところ、「ちゅるちゅるできるんや」「上手に食べたね」といった声が寄せられ、134万回を超えるインプレッションを記録しています。 【写真】ワンちゃんにもお土産を！うどん県には犬用うどんが存在する今回初め