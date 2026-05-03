GWは、久しぶりの長いお休みとなる方も多いのでは。そこで今回は、GWをより充実させる「片づけ」に関する記事の中から、特に反響が大きかった3本をご紹介します。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *労力もさることながら切なさも。川上麻衣子の《実家じまい》「両親が元気なうちに踏み切ってよかった。お喋りしながら片づけた時間は、素晴らしい思い出」 高齢の両親とともに＜後編＞いつか片づけなくてはと思いながら、10