◇米男子ゴルフツアーキャデラック選手権第3日（2026年5月2日フロリダ州トランプ・ナショナル・ドラール・ブルーモンスター＝7739ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、24位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は3バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの74で回り、通算1アンダーで37位に後退した。首位とは14打差。69位で出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は7バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの69で回り、2オーバー