【モデルプレス＝2026/05/03】5月15日公開の映画『正直不動産』で主演を務める山下智久（やました・ともひさ／41）が、モデルプレスのオリジナル企画「今月のカバーモデル」で、2026年5月のカバーモデルを飾った。【写真】41歳イケメン俳優「隠し切れないオーラ」コンビニで端末操作“嘘をつけない営業マン”という異色の主人公をドラマシリーズから演じてきた山下。ついにスクリーンへと広がった本作への思いや、シリーズ初の海外