【女子旅プレス＝2026/05/03】神奈川県葉山町の「葉山うみのホテル」では、通常宿泊客限定の温泉での入浴と食事を組み合わせた平日限定日帰りプランの提供を開始する。期間は5月18日（月）〜7月3日（金）の平日のみ（一部日程除く）。【写真】水平線を望む人工温泉「Horizon Onsen」◆都心から約1時間、平日に温泉目的でぶらり葉山へ5月より予約を開始した「日帰り温泉＆食事プラン」は、通常は宿泊ゲストのみが利用できるホテル最