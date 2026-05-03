「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年4月22日、自身のインスタグラムを更新。白ノースリワンピで寝転ぶ姿を披露した。ソファを背にして岡田さんは、ハートの絵文字を添えて、白いノースリワンピ姿で寝転ぶ様子やソファに座る姿、横顔ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、フェザー素材の白いノースリーブのワンピースを着用。ソファに横になり、流し目のショットを公開