◆バスケットボールＢ１リーグ第３６節レバンガ北海道１０４ー１１１Ａ東京（２日・北海きたえーる）Ｂ１東地区のレバンガ北海道は、同地区のＡ東京に１０４―１１１で敗れ２連勝を逃した。ハイスコアゲームを落とし、今季の地区５位が確定。最終戦となる３日もＡ東京と対戦する。チームトップ２９得点のフィリピン代表ＳＧ／ＳＦドワイト・ラモス（２７）が第１クオーター（Ｑ）に５本の３点シュートを沈め、最大１４点リー