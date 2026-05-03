落とすのに3年かかった堅牢な城NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』ではここ最近、織田信長（小栗旬）が「いますぐ小谷攻めを行い、浅井を討ち滅ぼすのじゃ！」といきり立つ場面が多い。それも当然だろう。【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」ほか信長は近江（滋賀県）北部の浅井家と同盟を結び、当主の長政（中島歩）のもとに、妹の市（宮粼