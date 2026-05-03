◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１４節札幌３―０岐阜（２日・岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が今季最多の３得点を挙げ、Ｊ１で戦った２０１９年以来、７年ぶりの４連勝を飾った。前節４月２９日の藤枝戦（２〇１）からスタメンを総入れ替えした中、堂々の戦いで、７試合ぶりの完封勝ちにつなげた。札幌Ｕ―１８でプレーする２種登録選手のＤＦ徳差（とくさし）